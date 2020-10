Braunschweig. Auch mit ein paar Tagen Abstand hatte Daniel Meyer an dieser Niederlage zu knabbern. Jedenfalls klang die Stimme des Trainers von Braunschweigs Zweitliga-Fußballern nicht gerade nach Begeisterung, als er am Dienstag per Telefon mit unserer Zeitung noch einmal über die 1:4-Derbypleite der Eintracht in Hannover sprach. Meyer geht gefasst und sachlich mit der Niederlage um, gesteht aber auch ein, dass sie ihn etwas ins Grübeln gebracht hat.

„Das war nicht gut und ein klarer Rückschlag. Jetzt müssen wir die Fähigkeiten zeigen, das wegzustecken“, sagt Meyer. Die Lage würde ihm zwar keine schlaflosen Nächte bereiten, der Eintracht-Coach ist aber nicht naiv und weiß, dass er mit seiner Mannschaft nach der Länderspielpause wieder mehr abliefern muss. „Wir sollten die Dinge offen und ehrlich ansprechen. Nach dem Pokalsieg gegen Hertha zeigt der Trend leider nach unten. Fakt ist, dass wir in Hannover an diesem Tag, dem Druck nicht gewachsen waren“, analysiert Meyer.

Eine Erklärung ist für ihn die relative Unerfahrenheit seines Teams. Zehn Spieler feierten in den ersten drei Ligapartien ihr Zweitliga-Debüt. Von daher ist es völlig richtig, wenn Meyer betont, dass sich seine Mannschaft noch in einem „Lernprozess“ befinde. Dieser wird in den nächsten Tagen nicht abgeschlossen sein. Aber der Eintracht-Trainer hofft, dass er in den Liga-Pause aufgrund der Länderspiele doch die Möglichkeit hat, an der einen oder anderen Stelle „nachzujustieren“.

Deshalb geht es in dieser Woche bei den Löwen knackig zu. Am Dienstag stand für die Blau-Gelben ein Laktat-Test auf dem Programm. Mittwoch und Donnerstag folgen jeweils zwei Einheiten – mit hoher Intensität, wie Meyer unterstreicht. „Leider können wir kein Testspiel bestreiten, da die unteren Ligen weiterspielen“, bedauert er.

Doch auch ohne Test will der Coach die Zeit bis zum nächsten Heimspiel gegen den VfL Bochum (17. Oktober) gut nutzen. Zum einen kommt die Pause für Spieler wie Felix Kroos richtig, um ihren Trainingsrückstand aufzuholen. Auch der zuletzt verletzte Patrick Kammerbauer soll wieder mehr und mehr in die Teameinheiten integriert werden. Zum anderen stellt sich auch für Meyer die Frage, was er ändern kann. „Wir werden unser Grundkonzept nicht umwerfen, aber wir haben im Defensivbereich noch nicht die Stabilität, wie ich mir das vorstelle“, sagt der Trainer.

Deshalb kann es schon sein, dass er von seinem Wunsch, in den meisten Spielen mit einer Dreierkette in der Abwehr zu spielen, in der Länderspielpause etwas Abstand nimmt. Das liegt auch daran, dass der Coach die Außenpositionen in seinem 3-4-1-2-System spätestens seit dem langfristigen Ausfall von Niko Kijewski (Kreuzbandriss) nicht optimal besetzen kann. „Der Ausfall von Niko tut uns richtig weh. Er war bei uns eine Konstante auf den Außen und zuvor in seiner Karriere kaum verletzt. In unserer Kaderplanung hatten wir schon damit gerechnet, dass er die meisten Spiele absolvieren kann“, berichtet Meyer. Nun steht er vor einer doppelten Problematik. Links fehlt der Eins-zu-Eins-Ersatz für Kijewski, rechts ebenfalls die Ideal-Lösung.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass Meyer noch auf eine Neuverpflichtung gehofft hatte. „Aus sportlicher Sicht hätte ich es mir gewünscht. Am Ende muss es aus sportlicher und finanzieller Sicht passen“, sagt er. Deshalb nimmt er die Situation an, wie sie nun ist. Meyer wird in den nächsten Tagen nach internen Lösungen suchen und dabei Personal wie Taktik überdenken. Im Optimalfall kann sich das Ergebnis schon gegen Bochum sehen lassen.