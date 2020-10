Viel Stoff zum Nachdenken hatte der Eintracht-Tross, als er sich am Freitagabend kurz nach neun Uhr im Mannschaftsbus auf den Rückweg nach Braunschweig machte. Die 0:3-Niederlage bei Jahn Regensburg mussten die Löwen sicherlich erstmal sacken lassen. Vor allem einer wird die Zeit auf der Autobahn genutzt haben, um sich Gedanken zu machen: Trainer Daniel Meyer.

Dämpfer für Meyers Hoffnungen

Seine Hoffnungen, die Lücke im linken Mittelfeld, die durch die Verletzung von Niko Kijewski entstanden ist, zu schließen, haben in Regensburg jedenfalls einen herben Dämpfer erhalten. Meyer hatte in den vergangenen beiden Spielen den gelernten Innenverteidiger Nico Klaß als Alternative auserkoren, nachdem sich zuvor auch schon Robin Ziegele auf der Außenbahn versucht hatte. Während die Variante mit Klaß beim Heimsieg gegen den VfL Bochum aufging, war sie in Regensburg für die Eintracht der Anfang vom Ende. „Nico war leider an vielen Szenen beteiligt“, musste Meyer zugeben und meinte damit keine positiven Momente.

Eintracht sucht weiter nach interner Lösung

Da Klaß Gelb-Rot sah und nun für ein Spiel gesperrt ist, muss sich Meyer für die linke Seite sowieso nach einem neuen Mann umschauen. Allerdings hat sich Klaß auch unabhängig vom Platzverweis nicht gerade für weitere Einsätze auf diesem Posten empfohlen. Dabei war es doch gerade Meyers Hoffnung gewesen, dass der 23-Jährige die Rolle von Kijewski am besten übernehmen kann. Nach dessen schwerer Knieverletzung hatten sich die Braunschweiger zunächst auf dem Transfermarkt umgesehen, sich dann aus wirtschaftlichen Gründen aber entschieden, das Problem intern zu lösen. „Wir werden die Entwicklung bis zur Winterpause beobachten und mit den Jungs arbeiten, die hier sind und sie besser machen“, hatte Meyer noch vor dem Spiel in Regensburg gesagt.

Schlüter und Putaro sind Alternativen

Als Teil eines Lernprozesses kann man das 0:3 gegen Jahn sicherlich auch sehen, trotzdem wird Meyer wieder verstärkt ins Grübeln gekommen sein, wie er das linke Mittelfeld besetzen kann. Neben Klaß wäre Lasse Schlüter als gelernter Linksverteidiger sicherlich eine Alternative. Doch der 28-Jährige spielte in den Planungen des Trainers bisher eher eine untergeordnete Rolle. Ähnlich sieht es bei Leandro Putaro aus, den Meyer anders als einige seiner Vorgänger klar als Stürmer sieht. Wobei Putaro auch in diesem Bereich weit weg von der Startelf ist. Somit sind Meyers Möglichkeiten begrenzt. Vielleicht lassen sie sich mit einer Umstellung auf eine Viererkette in der Abwehr erhöhen.

Eintracht ist auswärts zu harmlos

Doch die linke Außenbahn ist nicht die einzige Sorge, die die Braunschweiger aus Regensburg mitbringen. Auch im dritten Auswärtsspiel der Saison blieben sie ohne Punkt. Und die Niederlage bei Jahn war nach dem Platzverweis verständlich, fiel am Ende aber auch wie schon in Hannover deutlich aus. „Nach dem Gegentor waren wir zwar gut drin im Spiel und hatten in der ersten Hälfte auch ein, zwei Chancen, um den Spielverlauf zu ändern. Aber das nützt ja alles nichts“, tat sich auch Meyer schwer, Gutes an dem Auftritt seiner Mannschaft zu sehen.

Saisondebüts für Kammerbauer und Kupusovic

„Wenn wir an diesem Abend etwas Positives sehen wollen, dann waren es Patrick Kammerbauer und Njegos Kupusovic, die nun auch ihre Saisondebüts gegeben haben“, sagt Meyer. Der zentrale Mittelfeldspieler Kammerbauer hatte den Auftakt in die Spielzeit verletzt verpasst und daher etwas den Anschluss verpasst. Stürmer Kupusovic ist nach seinem Wechsel zur Eintracht noch nicht richtig in Tritt gekommen. Die Einwechslungen in Regensburg können beiden sicherlich helfen, um in Richtung Topform zu kommen. Die erste Wahl für die linke Seite ist das Duo aber sicherlich auch nicht.