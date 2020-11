Eintracht verliert Heimspiel gegen Karlsruhe 1:3

Diesmal gelang der Eintracht kein Comeback. Wie in den Spielen zuvor waren Braunschweigs Zweitliga-Fußballer auch im Heimspiel gegen den Karlsruher SC in Rückstand geraten. Doch anders als gegen Bochum, Nürnberg oder Sandhausen gab es gegen die Badener kein Happy End. Die Löwen verloren 1:3 (1:2) und verpassten damit die Chance, sich etwas von der Abstiegszone abzusetzen.

Nach zwanzig Minuten sah es nach einer recht klaren Angelegenheit für die Gäste aus. Der KSC war besser als die Löwen ins Spiel gekommen und durch zwei Standardsituationen mit 2:0 in Führung gegangen. Erst war es eine Ecke, die die Braunschweiger nicht konsequent klären konnten und so Kyoung-Rok Choi einen Torschuss erlaubten, der noch abgefälscht wurde und für Eintrachts Schlussmann Felix Dornebusch unhaltbar im Tor landete (14. Minute). Anschließend war es ein Freistoß, den der Karlsruher Marvin Wanitzek perfekt über die Mauer zum 2:0 ins Netz zirkelte (18.).

KSC ist zunächst die klare bessere Mannschaft

Doch auch unabhängig von diesen beiden Situationen waren die Gäste in dieser Phase die klar bessere Mannschaft. Die Löwen offenbarten in der Defensivarbeit deutliche Schwächen, ließen ihren Gegenspielern viel zu oft zu viel Platz. Das wusste der KSC um den Ex-Braunschweiger Philipp Hofmann zu nutzen. Wanitzek ließ die Chance zum 3:0 für die Gäste liegen, als er schon an Dornebusch vorbei war, sich aber zu weit abdrängen ließ und keinen entschlossenen Abschluss zustande brachte (28.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte Eintracht-Trainer Daniel Meyer bereits reagiert. Er hatte seine Mannschaft mit einem 4-2-3-1-System ins Rennen geschickt. Im Vergleich zur Startelf in Sandhausen gab es eine personelle Veränderung. Patrick Kammerbauer begann für Yassin Ben Balla. Doch nach dem 0:2 war Meyer klar: So geht es nicht weiter. Er stellte taktisch um. Kapitän Dominik Wydra rückte vom zentralen Mittelfeld in die Abwehr, wo die Vierer- zur Dreierkette wurde. Braunschweig spielte wieder in Meyers favorisierten 3-4-1-2-System.

Proschwitz agiert in bester Torjägermanier

Das zeigte Wirkung, auch wenn der Anschlusstreffer etwas überraschend fiel. Kammerbauer bediente Nick Proschwitz an der Strafraumgrenze, und Eintrachts Stürmer agierte in bester Torjägermanier. Kurze Drehung, trockener Schuss in die Ecke – 1:2 (31.). Die Löwen waren wieder dran und hätten durch Manuel Schwenk eine Minute später fast nachgelegt. Doch Schwenk zögerte im Strafraum zu lange mit dem Abschluss – Chance vorbei.

Trotzdem waren die Blau-Gelben nun besser im Spiel, agierten mit dem KSC auf Augenhöhe und konnten sich nach dem Seitenwechsel sogar Vorteile erarbeiten. Die Eintracht spielte deutlich druckvoller und hatte mehr Szenen in Nähe des Karlsruher Strafraums. Die beste hätte um ein Haar das 2:2 gebracht. Nachdem Felix Kroos einen Freistoß ans Lattenkreuz gezirkelt hatte, war Proschwitz vom Abpraller so überrascht, dass er den Ball nicht kontrollieren konnte. Vom Fuß des Stürmers prallte das Spielgerät am leeren Gehäuse des KSC vorbei (57.).

Choi sorgt für die Entscheidung

Aber auch danach wäre der Ausgleich möglich gewesen. Eine scharfe Hereingabe von Fabio Kaufmann von außen ging knapp am Tor sowie an zwei Mitspielern vorbei (62.). Fast im Gegenzug gelang dem KSC die Vorentscheidung. Robin Ziegele klärte im Strafraum nicht konsequent, Hofmann hatte aufgepasst und legte den Ball auf Choi quer. Der Mittelfeldspieler erzielte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag das 3:1 für die Gäste.

Somit wurde es für die Blau-Gelben noch schwieriger zurückzukommen. Das Bemühen lässt sich ihnen auch nach dem dritten Gegentreffer nicht absprechen, doch klare Torchancen ergaben sich nicht.