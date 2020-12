Wydra kämpft mit Eintracht gegen die Gegentorflut

„Wir haben an den ersten zehn Spieltagen eigentlich alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann“, sagt Eintracht Braunschweigs Abwehrchef Dominik Wydra und meint damit die ständigen Personalwechsel in der Hintermannschaft der Löwen. Verletzungen, Platzverweise, dazu allgemein der große personelle Umbruch im Sommer hätten es dem Fußball-Zweitligisten schwer gemacht, in der Defensive eine stabile Formation zu finden. „Wenn man sich anschaut, mit welcher Konstanz andere Mannschaften dort spielen konnten und wenn man bedenkt, dass wir Aufsteiger sind, finde ich, dass wir uns mit wenigen Ausnahmen achtbar geschlagen haben“, sagt er.

„Wir wissen, dass wir jedes Spiel drehen können“ Trotzdem ist die Flut an Gegentoren, die Braunschweigs Zweitliga-Fußballer besonders in den Anfangsphasen kassieren, dem 26-Jährigen als Abwehr-Organisator und Vize-Kapitän ein Dorn im Auge. „Natürlich ärgere ich mich, dass wir so oft früh in Rückstand geraten sind. Aber wenn wir am Ende 2:1 gewinnen, ist mir das letztlich egal“, sagt Wydra auch etwas trotzig. So wie beim Heimerfolg über den FC St. Pauli. „Da haben wir als Mannschaft erneut einen unglaublichen Siegeswillen und eine tolle Mentalität gezeigt. Ich denke, es ist extrem wichtig, dass wir im Hinterkopf haben, dass wir jedes Spiel noch drehen können“, meint Wydra. Das sei eine Qualität, die nicht jedes Team besäße und die ihn letztlich auch zuversichtlich auf das Ziel Klassenerhalt blicken lasse. Auch gegen Pauli sitzt der erste Torschuss des Gegners Dennoch wollen er und seine Mitspieler sich nicht auf Dauer mit den frühen Gegentoren abfinden. „Wir haben vor dem Spiel gegen St. Pauli bewusst darüber gesprochen und uns gesagt, dass es so nicht weitergeht“, sagt Wydra. Deshalb hatten sich die Blau-Gelben vorgenommen, noch konsequenter im eigenen Drittel des Spielfeldes zu agieren und im Zweifel auch nicht den langen Ball nach vorne zu scheuen. Doch bekanntlich kam es dann erneut anders. Bereits nach zwei Minuten lagen die Löwen auch gegen die Hamburger hinten. „Es kann doch nicht sein, dass wir immer mit dem ersten Torschuss einen Treffer kassieren, habe ich da gedacht“, sagt Wydra. Der Matchplan, den man sich ausgedacht hatte, sei da schon wieder passé gewesen. Ohne Rückstand wird es auch spielerisch einfacher Wenn es mal gelänge, länger ohne Gegentor zu bleiben, sei er sich sicher, dass die Eintracht auch spielerisch wieder ganz anders auftreten werde, so der Abwehrchef. „Wenn wir nicht jedes Mal einem Rückstand hinterherlaufen, würden wir vieles besser zu Ende spielen“, ist sich Wydra sicher. Gegen Osnabrück wollen er und seine Kollegen einen neuen Anlauf wagen. Optimistisch macht ihn Eintrachts Heimstärke. „Wir haben in dieser Saison mit dem Pokal-Spiel gegen Hertha vier Spiele zu Hause gewonnen, nur einmal verloren. „Wenn wir mit derselben Intensität wie gegen Pauli agieren, haben wir auch gegen Osnabrück eine Chance“, sagt er. Und wenn das frühe Gegentor mal ausbleibt, wird vielleicht nicht erneut ein außergewöhnlicher Kraftakt für den Erfolg nötig sein. Obwohl es immer gut ist zu wissen, dass die Eintracht dazu in der Lage ist.