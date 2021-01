Daniel Meyer gibt Einsatz-Garantie für Eintracht-Verteidiger

Eintrachts Trainer Daniel Meyer hat mit seinen Mittelfeldspielern am Offensivspiel gearbeitet.

Die zwei Spiele ohne Gegentor gegen Düsseldorf und Würzburg haben bei Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig für mehr Selbstvertrauen gesorgt. Doch nun ist am Samstag (13 Uhr/Sky) der Hamburger SV zu Gast im Stadion an der Hamburger Straße. Und der Spitzenreiter verfügt über den besten Angriff der Liga (36 Tore) mit dem Führenden der Torjägerliste (16 Tore).

Es wird eine Riesenaufgabe, die Wirkungskreise von Simon Terodde zu einzuschränken. Und die Hauptlast wird vermutlich ein Debütant tragen. Aufgrund der Sperre von Dominik Wydra, der ebenso ausfällt wie Manuel Schwenk und die langzeitverletzten Felix Burmeister, Benjamin Kessel und Niko Kijewski, wird Neuzugang Oumar Diakhité ins kalte Wasser geworfen. „Wir haben ihn nicht für die Bank geholt. Jetzt wo Brian Behrendt im Rhythmus ist, gehen wir den nächsten Schritt auch aufgrund der Sperre etwas schneller. Aber in der englischen Woche wäre der eh gekommen“, erklärt Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer. Schon bei der Verpflichtung des Senegalesen haben die Verantwortlichen darauf geachtet, dass er über Erfahrung in einer Dreierkette verfügt und darin auch den zentralen Part gespielt hat.

Eintracht Braunschweig fällt es leichter gegen Teams von oben

Aber nicht nur der 27-Jährige wird gegen die Hanseaten defensiv gefordert sein. Schon in den vergangenen Partien verteidigte die Eintracht endlich kollektiv und bügelte im Verbund Fehler einzelner Spieler wieder aus. Gegen das Topteam aus dem Norden wird diese Aufgabe noch härter. „Wir müssen zusehen, dass wir gute Mittel haben. Für uns wird es darum gehen, die Angriffsmaschinerie zu stoppen und denen Sand ins Getriebe zu werfen“, sagt Meyer, dessen Team zuletzt beim hart erkämpften 0:0 in Würzburg anfangs gehemmt zu sein schien.

Das soll am Samstag nicht passieren, zumal die Löwen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte augenscheinlich besser spielen. „Es fällt uns ein stückweit leichter, wenn die Erwartungshaltung nicht so hoch ist. Wir haben gute Leistungen auch gegen starke Gegner gezeigt“, sagt Meyer und führt die Siege gegen Bochum (2:1), Nürnberg (3:2) und das Remis gegen die Fortuna (0:0) als Beispiele an.

Generell gilt für ihn, dass seine Spieler Spaß haben sollen in Liga zwei, dass sie keine Angst haben sollen, auch wenn der Druck von außen nicht wegzudiskutieren ist. „Du kannst auf den Platz gehen und bloß Fehler vermeiden, oder du gehst halt raus und hast dicke Eier. Nur das kann der Weg für uns sein“, fordert der Trainer des Aufsteigers.

Meyer fordert: Eintracht soll öfter aufs Tor schießen

Insbesondere gelte das derzeit für die Offensive. Zwar kassierten die Blau-Gelben zuletzt keinen Treffer, aber entwickelten im Spiel nach vorne auch keinerlei Durchschlagskraft bei den zwei Remis-Spielen. „Das Problem ist uns bewusst. Wir schießen zu wenig aufs Tor, haben zu wenig klare Aktionen“, hadert Meyer, mahnt aber dazu an, zu differenzieren. „Aue ist er zwei Spieltage her. Da hatten wir 14 Torschüsse auswärts. Das dürfen wir nicht vergessen.“

Lösungsansätze sind aber bereits gefunden. „Wir haben das klar thematisiert, wir brauchen mehr Mut im Aufbau“, meint der 41-Jährige. Seine Spieler sollen nicht immer sofort den Ball lang schlagen, sondern auch die Überzeugung entwickeln, mal mit dem Ball aufzudrehen. Mit den zentralen Mittelfeldspielern sei daran in dieser Trainingswoche explizit gearbeitet worden. Und auch bei Standards wurde angesetzt.

Im Vergleich zum vergangenen Freitag wird sich in Eintrachts Offensive aber zwangsläufig etwas tun, da Schwenk drei Spiele gesperrt ist. Suleiman Abdullahi ist wieder einsatzbereit. Aber im Kader der Eintracht gibt es mehr Alternativen. Deswegen gab auch Meyer zu, mit seinen Überlegungen zwei Trainingseinheiten vor dem Spiel noch nicht ganz am Ende zu sein.

Auf jeden Fall soll es vorne mal wieder klingeln – auch wenn es gegen den Spitzenreiter geht.