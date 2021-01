Eintracht Braunschweig: Gute und weniger gute Premieren

Sein Debüt im Trikot von Eintracht Braunschweig hatte sich Oumar Diakhite sicher anders vorgestellt. Zwar zeigte der Senegalese bei der 2:4-Niederlage im Heimspiel gegen Zweitliga-Spitzenreiter eine ordentliche Vorstellung, doch das war am Ende egal. Die Löwen waren nach gutem Beginn und einer 2:0-Führung eingebrochen. Diakhite konnte gleichwohl nichts dafür.

Der 27-Jährige war von Anfang an drin im Spiel der Eintracht. An der Seite von Jannis Nikolaou, der die Blau-Gelben gegen die Hanseaten als Kapitän aufs Feld geführt hatte, spielte er solide, bewies seine Kopfballstärke und löste einige Situationen gegen individuell starke Hamburger frühzeitig und konsequent. Sicher, alles wollte dem Abwehr-Schrank in seinem ersten Spiel noch nicht gelingen.

Oumar Diakhite – Eintrachts Abwehrschrank fehlt noch die Bindung

Im Aufbauspiel ging er kein unnötiges Risiko ein, verpasste es dadurch, einige Umschaltmomente zu initieren. Und im Stellungsspiel hat der 1,90 Meter große Verteidiger nach Monaten ohne Pflichtspieleinsatz noch Luft nach oben. Eintrachts Cheftrainer Daniel Meyer hatte im Vergleich zu den Spielen gegen Düsseldorf und Würzburg (jeweils 0:0) auf eine Viererkette umgestellt. Die Umstellung für den Neuzugang war aber dann nicht ganz so groß, weil Brian Behrendt überraschend den Rechtsverteidiger gab. „Wir hatten so die Möglichkeit, Oumar bei seinem Debüt zwischen Jannis und Brian spielen zu lassen“, sagte Meyer, der augenscheinlich zufrieden mit der Premiere Diakhites war.

Doch es sollte nicht die einzige Premiere an diesem Samstag bleiben. Stichwort Behrendt. Meyer bot den anderen Winterneuzugang überraschend auf der defensiven Außenposition auf, auf der ansonsten die verletzten Benjamin Kessel und Danilo Wiebe zu Hause sind. Das Experiment ging auf. Der 29-Jährige hatte einige gute Ballvorträge. Und Meyer offenbarte hinterher, dass die Rolle für den gebürtigen Bremervörder doch nicht so neu war. „Er hat das in Bielefeld schon ein paar Mal gespielt“, sagte der Trainer. „Er hatte keine großen Probleme und hat das stabil gelöst.“ Behrendts kapitaler Aussetzer beim 2:2, als er HSV-Stürmer Simon Terodde einfach anschoss und der Ball von dort ins Tor trudelte, schmälerte die Leistung jedoch.

Brian Behrendt als Eintrachts Rechtsverteidiger – ein Experiment, gemischte Gefühle

Womit das Experiment mit dem lautstarken Abwehrmann mit gemischten Gefühlen betrachtet werden darf. Positiv: der solide Einstand auf der rechten Seite. Negativ: der Fehler, der wohl auch passiert wäre, wenn Behrendt im Deckungszentrum aufgeboten worden wäre.

Und noch ein weiterer Eintracht-Spieler patzte erstmals in dieser Saison. Jasmin Fejzic. Der Torhüter war in den vergangenen Wochen stets ein Garant dafür, dass bei der Eintracht hinten die Null stand. Bei Aaron Hunts Tor zum 2:3 aus Sicht der Braunschweiger ließ er den Ball durch die Hosenträger rutschen und war nach Spielschluss untröstlich. „Ich bekomme die Beine nicht mehr schnell genug zu. Trotzdem muss ich den Ball halten, das geht auf meine Kappe. Es ist sehr schade, weil die Jungs gut gekämpft haben und wir guten Fußball gezeigt haben“, haderte der bosnische Torwart-Hüne, der befand: „Die Jungs haben den Matchplan des Trainers gut umgesetzt.“

Untröstlicher Eintracht-Keeper Fejzic: Wir haben die mentale Stabilität

In der Tat hatten sie das. Und waren auch folgerichtig in Führung gegangen. Felix Kroos‘ Premierentreffer in Blau-Gelb hätte mit etwas mehr Glück auch der Auftakt des ersten Heimsieges im Jahr 2021 werden können. Doch dazu kam es bekanntlich nicht. Und auch der 29-Jährige, der ein gutes Anlaufverhalten zeigte, aber im Spielverlauf mehr und mehr abtauchte, ärgerte sich über die Niederlage. „Wir haben das Spiel heute wegen der individuellen Fehler verloren. Mindestens drei der vier Gegentreffer sind selbstverschuldet“, meinte der Torschütze zum 1:0 (9.). Beim Anschlusstreffer des HSV ging er an der Seitenauslinie selbst nicht konsequent genug in den Zweikampf.

Doch bei allen guten und weniger guten Premieren in dieser Saison darf eines nicht vergessen werden. Die Eintracht machte gegen den Tabellenführer lange Zeit ein ordentliches Spiel, weshalb Fejzic folgerichtig analysierte: „Wir haben definitiv die mentale Stabilität, um diesen nicht einfachen Weg gemeinsam zu bestreiten.“ Und nicht nur auf Diakhites Leistung zum Einstand lässt sich aufbauen.

