Eintracht Braunschweig Kaiserslautern patzt in Köln – Eintracht steigt in 2. Liga auf

Eintracht Braunschweig ist trotz der Niederlage in Meppen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Weil Kaiserslautern am Sonntag bei Viktoria Köln patzte, ist die Elf von Michael Schiele nicht mehr von Platz 2 zu verdrängen. Der 1. FCK hatte an den vergangenen beiden Wochen gegen Wehen Wiesbaden und Borussia Dortmund II verloren. Am letzten Spieltag schaut das Team vom Betzenberg wegen des Rückzugs von Türkgücü München zu.

Die roten Teufel bekamen im Kölner Sportpark Höhenberg in den ersten 45 Minuten die eiskalte Dusche. Moritz Fritz per Kopfball (26.) und David Philipp (38.) nach einem hohen Ballgewinn sorgten für eine 2:0-Führung der Viktoria, die daheim angesichts vieler mitgereister Pfälzer ein Auswärtsspiel hatte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Durchgang zwei kam die Reaktion der Lauterer nach einem ähnlich nervösen Auftritt, wie ihn die Eintracht am Vortag bei der 2:3-Niederlage gegen den SV Meppen abgeliefert hatte. Die Elf vom ehemaligen Braunschweiger Aufstiegstrainer Marco Antwerpen rannte an und besaß viele gute Chancen in kurzer Zeit. Im Kölner Strafraum brannte es lichterloh. Die Hausherren zogen sich zurück und konterten oder schlugen die Bälle weg.

Am nächsten Samstag kommt Viktoria Köln zum letzten Spieltag ins Eintracht-Stadion (13.30 Uhr). Die Viktoria sicherte sich mit dem Sieg gegen die Lauterer den Klassenerhalt und verhalt Eintracht Braunschweig so zum Aufstieg auf dem Sofa.

Mehr zum Aufstiegsrennen von Eintracht Braunschweig:

Wie es am Sonntag für die Mannschaft und die Fans von Eintracht Braunschweig in der Stadt weitergeht, erfahren sie in unserem Liveticker.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de