Braunschweig. Dank der Schützenhilfe von Viktoria Köln ist Eintracht Braunschweig am Sonntag aufgestiegen. Jetzt beginnen die Planungen fürs Wochenende.

Eintracht Braunschweig Freibier am Samstag? – So könnten Eintracht- mit Köln-Fans feiern

Die Eintracht hat ihr Saisonziel erreicht. Das Team hat den Aufstieg geschafft – und will das am Samstag gemeinsam mit den Fans und auch der Mannschaft von Viktoria Köln feiern, die den vorzeitigen Aufstieg der Blau-Gelben erst durch einen Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern möglich gemacht hat. Um 13.30 Uhr beginnt das Spiel im Eintracht-Stadion.

Fanbeauftragter Erik Lieberknecht sagt mit einem zwinkernden Auge: „Möglicherweise werden wir den Fans von Viktoria Köln stellvertretend mit Freibier danken.“ Der Twitter-User „Clooge Georney“ hatte zuvor die Frage an den Account von Eintracht Braunschweig gerichtet, ob es nächstes Wochenende Freibier und drei Mal „Viva Colonia“ geben würde? Darauf die Antwort: „Wir kümmern uns!“ Ob auch für Eintracht-Fans kostenloser Gerstensaft fließen wird und ob die Stadt in Kooperation mit dem Verein eine Feier ausrichten wird, ist derzeit noch unklar.

Eintracht will mit DFB Situation in Meppen aufarbeiten

Auch für Lieberknecht hatte das vergangene Wochenende Höhen und Tiefen. „Die Polizei und der Ordnungsdienst in Meppen haben vor Ort sehr gute Arbeit gemacht. Schwierig waren die Gespräche im Vorfeld mit den Beteiligten.“ Einzelne Gästefans waren erst eine halbe Stunde nach Anpfiff im Meppener Stadion, sagt er. „Das wird natürlich dann zu einer Sicherheitsfrage, wenn Fans im Ungewissen gelassen werden und nicht wissen, was mit ihnen passiert.“ Er kündigte an, dass die Beteiligten gemeinsam mit dem DFB die Situation aufarbeiten wollen.

