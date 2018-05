35 Spieler in Polens vorläufigem WM-Kader

Warschau Polen startet mit einem 35 Spieler umfassenden Kader in die WM-Vorbereitung.

Aus der Bundesliga nominierte Nationaltrainer Adam Nawalka Kapitän Robert Lewandowski vom deutschen Meister FC Bayern München, Jakub Blaszczykowski vom VfL Wolfsburg, Lukasz Piszczek von Borussia Dortmund und Marcin Kaminski vom VfB Stuttgart. Im Trainingslager in Arłamów reduziert Nawalka den Kader dann am 4. Juni auf 23 Spieler. Das erste Gruppenspiel in Gruppe H hat Polen bei der Weltmeisterschaft in Russland am 19. Juni gegen den Senegal. Weitere Gruppengegner sind Kolumbien und Japan.