Perus WM-Premiere: Farfán bleibt bescheiden und adelt Neuer

Lima Der peruanische Nationalspieler Jefferson Farfán bleibt vor der ersten Teilnahme seines Landes an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 36 Jahren bescheiden.

"Natürlich wäre das Achtel- oder Viertelfinale ein Traum, aber wir haben gelernt, demütig zu bleiben", sagte der frühere Schalker dem "Kicker". Farfán sagte jedoch auch: "Wenn wir so weitermachen, können wir für Überraschungen sorgen." Peru ist in Gruppe C mit Frankreich, Dänemark und Australien nur Außenseiter.

Offensivspieler Farfán hofft, dass sein ehemaliger Gelsenkirchener Teamkollege Manuel Neuer nach dessen Mittelfußbruch rechtzeitig für das Turnier in Russland fit wird. "Ich würde Manuel Neuer wünschen, dass er bei der WM dabei ist", sagte der 33-Jährige über den deutschen Nationaltorhüter. "Er ist ein großer Freund, und ich sage es immer wieder und überall: Er ist der beste Torhüter der Welt."