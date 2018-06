Neymar bei Brasilien-Testspiel zunächst auf der Bank

Superstar Neymar wird beim ersten Testspiel der Brasilianer an diesem Sonntag (16.00 Uhr) gegen Kroatien wie erwartet zunächst auf der Bank sitzen.

Das bestätigte Brasiliens Nationaltrainer Tite einen Tag vor der Partie in Liverpool auf einer Pressekonferenz. "Er wird auf der Bank sitzen, weil er sich in einem Prozess des Wiederaufbaus befindet", sagte der 57-Jährige. "Er wird in der zweiten Halbzeit rein kommen, weil es sich um ein Vorbereitungsspiel für die ganze Mannschaft handelt. Wen ich für ihn auswechseln werde, weiß ich noch nicht."

Wegen einer Fußverletzung und anschließender Operation hat Neymar seit rund drei Monaten kein Spiel mehr bestritten. Das Trainerteam der Seleção ist dennoch zuversichtlich, dass der 26 Jahre alte Stürmer von Paris Saint-Germain pünktlich zum ersten WM-Spiel der Brasilianer am 17. Juni gegen die Schweiz wieder bei 100 Prozent Leistungsfähigkeit ist.