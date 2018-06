Ronaldo bei Seleção: Das ist natürlich ein Siegerteam

Lissabon Für Cristiano Ronaldo ist auch die aktuelle Mannschaft von Europameister Portugal ein Siegerteam.

Nach der ersten Einheit mit der Seleção nach seinem Sonderurlaub postete der 33-Jährige ein Foto mit einigen seiner Nationalmannschaftskollegen und schrieb dazu: "Bin froh, wieder bei meiner Auswahl zu sein und zum ersten Mal trainiert zu haben, natürlich ist das ein Siegerteam."

Ronaldo durfte nach dem erneuten Gewinn der Champions League mit Real Madrid rund eine Woche Urlaub machen und stieß am Montag zum Kader, der sich in der Cidade de Futebol der Portugiesen bei Lissabon auf die WM in Russland vorbereitet. Nachdem er in den beiden Testspielen gegen Tunesien (2:2) und in Belgien (0:0) Trainer Fernando Santos noch nicht zur Verfügung stand, wird Ronaldo an diesem Donnerstag bei der Generalprobe in Lissabon gegen Algerien die Mannschaft wieder anführen.

Am 15. Juni kommt es für die Portugiesen in der ehemaligen Winter-Olympiastadt Sotschi gleich beim WM-Auftakt zu einem richtigen Kracher gegen Nachbar sowie Ex-Europa- und -Weltmeister Spanien. Marokko am 20. Juni in Moskau und Iran am 25. Juni in Saransk sind die weiteren Gegner für Kontinentalmeister Portugal.