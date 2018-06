Dänen-Star Eriksen mit Wehmut nach Russland

Kopenhagen Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen hat sich mit einer Mischung aus Zuversicht und Wehmut auf den Weg zur WM nach Russland gemacht.

Optimistisch stimmten Eriksen die Leistungen in der Vorbereitung, wo zuletzt der deutsche Gruppengegner Mexiko mit 2:0 besiegt wurde. Doch weil der 26-Jährige erst in der vergangenen Woche Vater eines Sohnes geworden ist, stieg er in Kopenhagen auch ein bisschen wehmütig ins Flugzeug. "Natürlich freue ich mich sehr auf die WM, aber selbstverständlich lasse ich meine Frau Sabrina und mein Kind jetzt nicht gerne alleine", sagte Eriksen vor dem Abflug nach Anapa am Schwarzen Meer.

Dort schlagen die Skandinavier, die erstmals seit 2010 wieder bei einer Weltmeisterschaft dabei sind, ihr Quartier auf. Das Team des norwegischen Trainers Åge Hareide trifft in der Gruppe C auf Frankreich, Australien und Peru.