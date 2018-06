Australier setzen auf Cahill: "Hat massiven Einfluss"

Trotz seiner Reservistenrolle hat Australiens Altstar Tim Cahill nach Ansicht seiner Teamkollegen großen Einfluss auf die Leistung seiner Mannschaft bei der WM.

"Seine Bedeutung für uns ist enorm. Wir wissen, dass er da ist, egal, ob er auf dem Feld steht oder nicht", sagte Offensivspieler Andrew Nabbout am Mittwoch im Teamquartier der australischen Fußball-Nationalmannschaft in Kasan. "Er hat einen massiven Einfluss auf das Team." Der 38 Jahre alte Cahill spielt seine vierte WM, ist inzwischen jedoch meist Reservist.

"Er hat eine großartige Beziehung zu vielen der jungen Spieler. Er gibt viel zurück", sagte Mittelfeldspieler Daniel Arzani. Aziz Behich lobte Cahill als "wahren Anführer" und "großartigen Typen". Die Mannschaft von Nationaltrainer Bert van Marwijk startet am 16. JUni in Kasan gegen Frankreich in das Turnier. Weitere Gegner in Russland sind in der Gruppe C Peru und Dänemark.