Argentinien-Coach hält Wort - Island startet mit Finnbogason

Moskau Argentiniens Trainer Jorge Sampaoli hält Wort und schickt den Fußball-Vizeweltmeister mit der angekündigten Startelf in den WM-Auftakt an diesem Samstag (15.00 Uhr).

Einzige nominelle Spitze im Moskauer Spartak-Stadion gegen WM-Neuling Island ist Sergio Agüero. Dahinter spielt Kapitän und Superstar Lionel Messi in einem offensiven Dreier-Mittelfeld vor einem defensiveren Duo. In der Formation, die Sampaoli am Freitag bei der Pressekonferenz genannt hatte, hat seine Mannschaft bisher noch nicht zusammengespielt. Der 58-Jährige trainiert die Argentinier erst seit einem Jahr.

Bei Gegner Island gab es ebenfalls keine Überraschung. Augsburgs Stürmer Alfred Finnbogason darf als einzige Spitze von Anfang an ran. In der Mittelfeldzentrale sind Standard-Spezialist Gylfi Sigurdsson und Kapitän Aron Gunnarsson gesetzt. Jon Dadi Bödvarsson, der bei der EM 2016 noch im Sturm gesetzt war, sitzt zunächst auf der Bank.