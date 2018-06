Die Fanmeile am Brandenburger Tor zieht wieder tausende Fußball-Fans an. Foto: dpa

Berlin Wieder ist WM-Zeit und wieder versammeln sich Fans am Brandenburger Tor. Deutschlands größte Fanmeile ist inzwischen zur Tradition geworden. Auch wenn die Sicherheit mehr im Vordergrund steht als früher.

Tausende Fußballfreunde feiern am Brandenburger Tor

Die Berliner Fußball-Fanmeile am Brandenburger Tor hat sich auch zu Beginn dieser WM wieder als Publikumsmagnet erwiesen.

Kurz vor dem Beginn des ersten Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko versammelten sich bei schönstem Sommerwetter deutlich mehr als zehntausend Besucher auf dem Gelände auf der Straße des 17. Juni. Auch in vielen anderen deutschen Großstädten kamen Fußballfans zum Public Viewing zusammen.

In der Hauptstadt trugen sehr viele Menschen das weiße Trikot der Nationalmannschaft. Andere hatten Fahnen, Mützen oder Perücken in schwarz-rot-gold dabei. "Wo bitte geht's denn hier zum fünften Stern?", stand in Anspielung auf die bisherigen vier WM-Titel auf vielen T-Shirts.

Vor Spielbeginn heizten Moderatoren und Bands die Stimmung an und ernteten Jubel auf der mehr als einen Kilometer langen Strecke zwischen dem Brandenburger Tor und einem Riesenrad auf der anderen Seite. Auf einem sehr großen Bildschirm direkt vor dem Tor und sechs weiteren Bildschirmen werden von nun an viele Spiele übertragen.

Alle Besucher mussten zum Schutz gegen Terroranschläge und Amokläufe durch Sicherheitsschleusen mit Taschenkontrollen gehen. Größere Taschen, Rucksäcke, Koffer, Glasflaschen, Feuerwerk, Waffen und Alkohol dürfen nicht mitgebracht werden. Kleinere Umhängetaschen sind erlaubt, werden allerdings am Eingang durchsucht. Polizisten in Schutzwesten und 500 Wachleute sicherten das abgesperrte Gelände. Auch die Zufahrtsstraßen waren mit Polizeiwagen und Pollern weiträumig abgesperrt.

Nach Polizeiangaben verliefen die ersten Stunden nach der Eröffnung der Fanmeile friedlich. "Alles ist entspannt. Die Leute stehen gemütlich vor der Bühne oder essen an den Ständen", sagte eine Sprecherin.

Eine kleine Attraktion für die Fußballfreunde war am Sonntag am Rande der Feierstrecke neben dem Sowjetischen Ehrenmal aufgebaut: das Original-Fußballtor aus dem WM-Endspiel 2014 in Brasilien. Die Fans konnten mit Bällen auf das Tor schießen - Mario Götze hatte gegen Argentinien den Ball zum 1:0 Sieg darin versenkte. Eine Internet-Auktionsplattform war Veranstalter der Aktion, die zu einer langen Warteschlange von Hobby-Torschützen führte. Nach der Weltmeisterschaft soll das Tor für einen guten Zweck versteigert werden.

Die Berliner Fanmeile ist an den Vorrunden-Spieltagen der deutschen Mannschaft und zu allen Spielen ab dem Achtelfinale jeweils von mittags bis abends geöffnet.