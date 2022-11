Robert Lewandowski trifft mit Polen in Gruppe C auf Mexiko, Argentinien und Saudi-Arabien.

Turnier in Katar Lewandowski führt WM-Aufgebot Polens an

Polen setzt bei der Fußball-WM auf Toptorjäger Robert Lewandowski. Der 34 Jahre alte Weltfußballer vom FC Barcelona führt als Kapitän das 26-köpfige Aufgebot der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Katar an.

Neben dem Ex-Stürmer des FC Bayern München nominierte Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz zwei Spieler aus der Bundesliga: Robert Gumny von FC Augsburg und Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg. Dies gab der polnische Fußballverband in Warschau bekannt.

Polen trifft bei der WM in Gruppe C am 22. November zum Auftakt auf Mexiko. Weitere Gruppengegner sind Mitfavorit Argentinien und Saudi-Arabien.