Juventus mit Kantersieg - Doppelpack von Khedira

Turin Italiens Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A mit einem Doppelpack von Fußball-Nationalspieler Sami Khedira einen Kantersieg gegen Sassuolo Calcio gefeiert. Die Turiner gingen bereits in der ersten Halbzeit klar in Führung, am Ende stand es 7:0 (4:0).

Juventus steht nun mit zwei Punkten Vorsprung vor dem SSC Neapel auf dem ersten Platz der Tabelle - das Spiel der Süditaliener gegen den Tabellenletzten Benevento steht am Sonntagabend an.

Neben Khedira, der kurz hintereinander in der 24. und 27. Minute traf, schossen der Brasilianer Alex Sandro Lobo Silva (9.) und der Bosnier Miralem Pjanić (38.) die Elf von Massimiliano Allegri in Führung. In der zweiten Hälfte legte der Argentinier Gonzalo Higuaín mit gleich drei Treffern nach (63., 74., 83.).

Khedira hatte bereits in der vergangenen Woche für Juve getroffen. Teamkollege Benedikt Höwedes kam am Sonntag wieder nicht zum Zug. Er fällt immer noch wegen einer Verletzung aus.