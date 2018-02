5:0-Sieg! Der FC Bayern führt Besiktas Istanbul vor

Mit den Händen in den Taschen stand Jupp Heynckes Mitte der zweiten Halbzeit kurz in der Coachingzone, ehe er sich wieder in den Wind- und Wetterschutz der Bank zurückzog. Eingreifen musste der Trainer des FC Bayern am eisigen Dienstagabend ohnehin nicht mehr. Zu souverän agierte seine Mannschaft...