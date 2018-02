BVB steht dank Schmelzers spätem Treffer im Achtelfinale

Ein bisschen überrascht wirkte Marcel Schmelzer im ersten Augenblick sogar selbst. Ein Tor zu erzielen ist nicht das, was ihm so häufig widerfährt. Schon gar nicht solch wichtige. Aber doch, tatsächlich, sein Schuss mit dem schwächeren rechten Fuß fand seinen Weg vorbei am Torwart, hinein ins Tor....