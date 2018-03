Neymar wurde in Rio de Janeiro operiert. Foto: dpa

PSG-Boss besucht verletzten Neymar in Brasilien

Rio de Janeiro Der Clubchef von Paris Saint-Germain ist in Brasilien mit dem verletzten Fußballstar Neymar und dessen Vater zusammengekommen.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi erkundigte sich nach Medienberichten über den Gesundheitszustand des Fußballers, der in seiner Heimat wegen eines gebrochenen Mittelfußknochens operiert worden war. Das Treffen, das nach Angaben des Clubs seit längerem geplant war und an dem auch Sportdirektor Antero Henrique teilnahm, dürfte auch dazu dienen, die Spekulationen in der spanischen Presse über einen möglichen Wechsel Neymars zu Real Madrid zurückzuweisen.