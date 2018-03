Leichtes Los für den FC Bayern - Klopp trifft auf Guardiola

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München bekommt es im Viertelfinale der Champions League mit dem spanischen Vertreter FC Sevilla zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag im Schweizer Nyon.Die Spiele in der Runde der letzten Acht finden am 3./4. und 10./11. April statt, die Bayern...