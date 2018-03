Liverpool-Star Can: Von Jürgen Klopp kann man viel lernen

Liverpool Fußball-Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool schwärmt über seinen derzeitigen Trainer Jürgen Klopp. "Von Jürgen Klopp kann man viel lernen", sagte der Mittelfeld-Akteur in einem Interview mit dem Internet-Anbieter Sport1 über den Ex-Coach von Borussia Dortmund.

Klopp sei ein großartiger Trainer und ein ehrlicher Mensch. "Ich mag an ihm besonders, dass es er so ist, wie er ist." Can ist davon überzeugt, dass er sich unter Klopp "sehr weiter entwickelt" hat. Bei seinem Torabschluss sieht er allerdings noch Verbesserungspotenzial.

Can spielt seit Sommer 2014 bei den Reds und wird dort seit Sommer 2015 von Klopp trainiert. In der Premier League steht Liverpool derzeit auf dem dritten Tabellenplatz, im Viertelfinale der Champions League treffen die Reds auf Liga-Konkurrent Manchester City. Can ist davon überzeugt, dass sein Club in diesem Duell gute Chancen habe: "Wir brauchen vor niemandem Angst zu haben. Wir wollen ins Finale."