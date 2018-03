Juve baut Tabellenführung aus - Neapel lässt Punkte liegen

Juventus Turin hat auch dank eines Treffers von Sami Khedira seine Tabellen-Führung in der italienischen Seria A auf vier Punkte ausgebaut.

Der deutsche Nationalspieler traf beim 3:1 (1:1)-Heimerfolg seines Teams über AC Mailand zum Endstand in der 87. Minute. Zuvor hatten Paulo Dybala (8.) und Juan Cuadrado (79.) für den Tabellenführer getroffen.

Leonardo Bonucci (28.) konnte für Milan zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgleichen. Für Juve war dies der erste Gegentreffer im Kalenderjahr 2018, Keeper Gianluigi Buffon war erstmals nach 790 Minuten wieder geschlagen.

Zuvor hatte der Tabellenzweite SSC Neapel zwei Punkte liegengelassen. Beim abstiegsbedrohten Team von Sassuolo Calcio kamen die Süditaliener nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Die Gastgeber waren in der 22. Minute durch Matteo Politano in Führung gegangen, verspielten einen Überraschungssieg aber durch ein Eigentor von Rogerio (80.). Neapel ist acht Spieltage vor Ende der Saison mit 74 Punkten Tabellenzweiter und kämpft mit Titelverteidiger Juventus Turin (75) um die Meisterschaft. AS Rom als Tabellendritter hat bereits 14 Punkte Rückstand auf Neapel.