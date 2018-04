Aufstieg! Fortuna Düsseldorf kehrt in die Bundesliga zurück

Was für eine Freude, was für eine Feier! Fortuna Düsseldorf ist wieder Bundesligist. In einem dramatischen Spiel bei Dynamo Dresden traf Torjäger Roumen Hennings mit einem Aufsetzer 25 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:1 (1:0) für die Fortunen, die damit zum sechsten Mal in ihrer...