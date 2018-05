Bertram rettet Erzgebirge Aue - KSC verpasst den Aufstieg

Erzgebirge Aue bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Sachsen gewannen das Relegations-Rückspiel gegen den Drittligisten Karlsruher SC am Dienstag mit 3:1 (1:1) und machten damit den Klassenerhalt perfekt. Im Hinspiel in Karlsruhe hatten sich beide Teams am vergangenen Freitag 0:0 getrennt.Der...