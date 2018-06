Polen-Keeper Fabianski wechselt zu West Ham United

Sotschi Lukasz Fabianski wechselt zum englischen Premier-League-Club West Ham United. Der 33-Jährige Ersatzkeeper der Polen kommt von Absteiger Swansea City und erhält einen Dreijahresvertrag, wie der Londoner Club mitteilte.

"Ich kann es kaum abwarten, dieses neue Kapitel meiner Karriere zu starten", sagte Fabianski, der sich derzeit mit dem polnischen Team bei der WM in Russland befindet. Nach ihrer 1:2-Auftaktniederlage gegen Senegal spielen Robert Lewandowski und Co. am Sonntag gegen Kolumbien.