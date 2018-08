RB Leipzig müsste in Playoffs gegen Luhansk oder Braga

Nyon Bundesligist RB Leipzig muss bei einem Erreichen der Playoffs zur Europa League gegen FC Sorja Luhansk aus der Ukraine oder den SC Braga aus Portugal antreten. Das ergab die Auslosung in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union in Nyon.

Das Hinspiel würde am 23. August auswärts stattfinden, eine Woche später käme es in Leipzig zum Rückspiel. Vorher muss RBL mit Trainer Ralf Rangnick aber erst noch die Playoffs erreichen und sich gegen den rumänischen Club Universitatea Craiova durchsetzen.

Die beiden Partien der dritten Qualifikationsrunde werden an diesem Donnerstag in Leipzig und eine Woche später in Craiova ausgetragen. Die Leipziger sind in der zweiten Runde in den Qualifikations-Wettbewerb eingestiegen. Sie sicherten sich gegen BK Häcken aus Schweden durch einen 4:0-Heimsieg und ein 1:1-Auswärtsremis die Teilnahme an der nächsten Runde.

RB war als Tabellensechster in die Qualifikation abgerutscht, nachdem Eintracht Frankfurt durch den Pokalsieg gegen den FC Bayern einen Platz in der Gruppenphase der Europa League perfekt gemacht hatte. In der vergangenen Saison waren die Leipziger unter dem damaligen Trainer Ralph Hasenhüttl bis in Viertelfinale gekommen und dort am späten Finalisten Olympique Marseille gescheitert.