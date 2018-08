Leipzigs Forsberg bereit für Craiova-Spiel

Sundsvall Nach der Geburt seiner Tochter Florence steht Emil Forsberg für das Spiel des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League gegen Universitatea Craiova bereit.

Am Dienstag hatte RB Leipzig per Twitter verkündet, dass der schwedische Nationalspieler und seine Ehefrau Shanga in seiner Heimatstadt Sundsvall Eltern geworden sind. Wie ein Sprecher von RB Leipzig schon am Montagabend nach dem Training mitteilte, wird Forsberg bereits zum Abschlusstraining am Mittwochvormittag in Leipzig erwartet. Am Donnerstag treffen die Sachsen auf den rumänischen Club aus Craiova.

Forsberg wollte unbedingt bei der Geburt seines Töchterchen dabei sein und absolvierte mit dem mitgereisten RB-Athletik-Trainer Daniel Behlau bei seinem Heimatverein GIF Sundsvall Extra-Einheiten.