Genießt das Bad in der Menge: Weltklassespieler Cristiano Ronaldo (M).

"Oh Cristiano": Großer Andrang zu Ronaldos Juventus-Taufe

Villar Perosa Schlange stehen seit den Morgenstunden, Jubel am Nachmittag und eine Nummer überall: Zum Debüt von Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo bei Juventus Turin hat im kleinen piemontesischen Ort Villar Perosa Ausnahmezustand geherrscht.

"Oh Cristiano, bring uns die Champions!", sangen Juve-Fans vor der Ankunft der Mannschaft inklusive CR7 am Nachmittag auf dem beschaulichen Fußball-Platz in der 4.000-Einwohnerstadt nahe Turin, wo Italiens Rekordmeister gegen die eigene Nachwuchsmannschaft antreten sollte. Die rund 5.000 Eintrittskarten für das Spiel sind bereits seit Wochen ausverkauft. Es gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen.