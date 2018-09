Die Höhepunkte in den großen Auslandsligen am Wochenende

Berlin Wenige Tage vor dem Start der Europapokal-Wettbewerbe sind Europas Spitzenclubs noch einmal in ihren Ligen gefordert.

Der FC Liverpool will seinen makellosen Saisonstart in England ebenso ausbauen wie der FC Barcelona und Real Madrid in Spanien. In Italien strebt Cristiano Ronaldo gegen den neuen Club von Kevin-Prince Boateng endlich seine Tor-Premiere an. Die Blicke der deutschen Clubs gehen zudem auch nach Portugal, Belgien und in die Ukraine.

ENGLAND: Der fünfte Premier-League-Spieltag startet gleich mit einem Topspiel: Tabellenführer FC Liverpool muss am Samstag bei Tottenham Hotspur antreten. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp strebt den fünften Sieg im fünften Spiel an. Der Tabellenzweite FC Chelsea, der ebenfalls mit vier Erfolgen in die Saison gestartet ist, empfängt Aufsteiger Cardiff City. Der FC Arsenal will mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil den dritten Sieg in Serie. Trainer Unai Emery hält den Rücktritt des 29-Jährigen aus dem Nationalteam aus Arsenal-Sicht für positiv: "Ich glaube, es kann (Spielern) gut tun, wenn sie sich nur auf ihren Club konzentrieren." Özil sei voll auf Arsenal fokussiert.

ITALIEN: Nach drei Spieltagen in der Serie A wartet Juve-Neuzugang Cristiano Ronaldo immer noch auf sein erstes Tor. Am Sonntag gegen Sassuolo Calcio mit dem Ex-Frankfurter Kevin-Prince Boateng dürfte der Portugiese die nächste Chance erhalten. Sassuolo hat mit dem Ghanaer auch einen guten Saisonstart erwischt: Mit sieben Punkten aus drei Spielen ist der Club Zweiter, Boateng traf schon zweimal. Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti ist mit dem SSC Neapel nach der 0:3-Pleite bei Sampdoria Genua gegen AC Florenz gefordert. Die Fiorentina startete mit bislang maximaler Punktausbeute auch gut.

SPANIEN: Mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen führen die beiden Favoriten FC Barcelona und Real Madrid die Tabelle der Primera División souverän an. In den Auswärtsspielen bei Real Sociedad (Barcelona) und Athletic Bilbao (Real) geht es für die Spitzenteams nun darum, ihren perfekten Saisonstart auszubauen. Die deutschen Nationalspieler Toni Kroos und Marc-André ter Stegen sind nach der Länderspielpause und dem Sieg der DFB-Auswahl im Freundschaftsspiel gegen Peru wieder zurück bei ihren Clubs Madrid und Barcelona.

DEUTSCHE GEGNER: Am Wochenende vor dem Start der Champions League und der Europa League stehen auch für die Gegner der sieben deutschen Clubs Generalproben in ihren Ligen oder Pokalwettbewerben an. Bayern-Gegner Benfica Lissabon muss am Samstag im Ligapokal gegen Rio Ave FC antreten, Schachtjor Donezk empfängt vier Tage vor dem Duell mit 1899 Hoffenheim in der Premyer Liga am Samstag PFK Oleksandria. Die Gegner des FC Schalke, der FC Porto, und von Borussia Dortmund, der FC Brügge, waren bereits am Freitagabend gefordert.