Nationalspieler Sterling verlängert bei Manchester City

Manchester Der englische Fußball-Nationalspieler Raheem Sterling hat seinen Vertrag bei Manchester City um drei Jahre bis zum Sommer 2023 verlängert.

"Meine Entwicklung hier war unglaublich", sagte der 23 Jahre alte Angreifer laut einer Mitteilung des Tabellenführers der Premier League. Sterling war im Jahr 2015 vom FC Liverpool zu den Citizens gewechselt und hat sich unter Trainer Pep Guardiola zu einem Topstürmer entwickelt.

In dieser Saison erzielte er bislang sieben Tore in 14 Pflichtspielen. In der Nationalmannschaft kam er bislang zu 46 Einsätzen.