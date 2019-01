Southamptons Cedric Soares (l) scheitert an Chelseas David Luiz (M) und Torwart Kepa Arrizabalaga (r).

ManUnited gewinnt in Newcastle - Chelsea nur mit 0:0

London Der FC Chelsea ist in der englischen Fuball-Premier-League nicht über ein Unentschieden gegen den FC Southampton hinausgekommen. Die Partie der Londoner gegen das Team des früheren Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl endete torlos.

Chelsea bleibt mit 44 Punkten auf Tabellenplatz 4 und hat damit zumindest vorübergehend vier Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Manchester City.

Manchester United (38 Punkte) steht nach einem 2:0-Sieg in Newcastle (18) unverändert auf Platz 6 hinter Arsenal London (41). Die Tore für ManUnited erzielten der Belgier Romelu Lukaku in der 64. und Marcus Rashford in der 80. Spielminute. Das Premier-League-Schlusslicht Huddersfield (10) konnte hingegen erneut keine Punkte sammeln. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Club aus Burnley (18) verlor das Team mit 1:2 (1:1).

Im Tabellen-Mittelfeld trennten sich Bournemouth und Watford mit 3:3. Auch die Partie von West Ham (28) gegen Brighton endete mit 2:2 ohne einen Sieger. Crystal Palace (22) konnte mit einem 2:0-Sieg gegen Wolverhampton Boden auf die Abstiegsplätze gut machen und steht nun auf Rang 14.

Das Topspiel der Premiere League zwischen Titelverteidiger Manchester City (47) unter Trainer Pep Guardiola und Tabellenführer Liverpool (54) mit Trainer Jürgen Klopp findet am Donnerstagabend statt.