Freiburger Caleb Stanko wechselt in die Heimat

Freiburg US-Nationalspieler Caleb Stanko verlässt den SC Freiburg und wechselt zum FC Cincinnati in die Major League Soccer. Dies teilte der badische Fußball-Bundesligist mit. Stanko war als 18-Jähriger in die Freiburger Fußballschule gekommen.

Der Mittelfeldspieler bestritt insgesamt 13 Profipartien für die Breisgauer und war 2016/17 an den FC Vaduz ausgeliehen. In dieser Saison kam er in der ersten Mannschaft des SC nicht zum Zug. "Caleb wollte eine neue Herausforderung in seiner Heimat annehmen - auch um mehr Spielzeit zu bekommen", sagt SC-Vorstand Jochen Saier. Über die Ablösemodalitäten machten die Freiburger keine Angaben.