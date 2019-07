Elfenbeinküste erreicht beim Afrika-Cup das Viertelfinale

Suez Die Elfenbeinküste hat sich beim Afrika-Cup den Einzug ins Viertelfinale gesichert. Die Mannschaft des Mainzer Fußball-Bundesliga-Profis Jean-Philippe Gbamin setzte sich in Suez gegen Mali mit 1:0 (0:0) durch.

Den Siegtreffer markierte Wilfried Zaha in der 76. Minute. Die Elfenbeinküste trifft nun im Viertelfinale auf Algerien, das am Sonntag durch ein 3:0 gegen Guinea weitergekommen war.

Für den Leipziger RB-Mittelfeldspieler Amadou Haidara, der in der 64. Minute ausgewechselt wurde, ist das Turnier in Ägypten dagegen vorbei. Mali hatte zwar in den wichtigsten statistischen Werten wie Ballbesitz und Schüsse aufs Tor die Nase vorn, konnte aber das nicht in Treffer ummünzen.

In den anderen Viertelfinals stehen sich Senegal und Benin sowie Nigeria und Südafrika gegenüber. Madagaskar trifft in der Runde der letzten Acht auf den Sieger der Partie zwischen Ghana und Tunesien.

Titelverteidiger Kamerun war im Achtelfinale durch eine 2:3-Niederlage gegen Nigeria ausgeschieden.