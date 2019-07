Solskjaer zu Pogba: "Müssen keine Spieler verkaufen"

Perth Trainer Ole Gunnar Solskjaer vom englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United geht nicht davon aus, dass der französische Weltmeister Paul Pogba den Club im Sommer verlässt.

"Soweit ich weiß, haben wir bisher keine Angebote für unsere Spieler", sagte Solskjaer im australischen Perth. "Paul und die meisten unserer Spieler haben langfristige Verträge. Wir sind Man United, wir müssen keine Spieler verkaufen."

Der norwegische Coach, der mit seinem Team im Rahmen der Saisonvorbereitung gerade eine Tour durch Australien, Singapur und China absolviert, witterte eine mediale Kampagne gegen den 26-Jährigen. Er betonte, Pogba sei "ein großartiger Profi, es gab nie irgendwelche Probleme, er hat ein Herz aus Gold".

Allerdings hatte Pogba die Wechselgerüchte mit seinen eigenen Aussagen selbst ausgelöst. "Ich glaube, es wäre für mich ein guter Zeitpunkt für eine neue Herausforderung", hatte der Franzose im Juni verkündet. Sein Agent Mino Raiola bekräftigte zudem mehrfach, Pogba wolle den englischen Rekordmeister verlassen. Zuletzt wiederholte Raiola die Aussagen am Montag in der britischen Zeitung "The Times".