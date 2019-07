Liverpool noch nicht in Form: Niederlage gegen Neapel

Edinburgh Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der Vorbereitung auf die neue Saison einen Dämpfer hinnehmen müssen. Der Champions-League-Sieger unterlag in einem Testspiel in Edinburgh dem SSC Neapel nach schwacher Leistung mit 0:3 (0:2).

Für den italienischen Fußball-Erstligisten erzielten Lorenzo Insigne (17. Minute), Arkadiusz Milik (29.) und der frühere Bundesliga-Profi Amin Younes (52.) die Treffer. Bei Liverpool fehlten allerdings einige Topstars wie Mohamed Salah oder Sadio Mané.

Die Reds starten am kommenden Sonntag mit dem Community Shield gegen Meister Manchester City in die neue Pflichtspiel-Saison.