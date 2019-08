Messi verletzt sich bei erstem Training mit Barcelona

Barcelona Der argentinische Fußball-Starstürmer Lionel Messi hat sich gleich nach seiner Rückkehr aus der Sommerpause zum FC Barcelona verletzt.

Der 32-Jährige habe beim Training eine Muskelzerrung in der rechten Wade erlitten, teilten die Katalanen auf ihrer Webseite mit. Die bevorstehende US-Tour des Clubs werde Messi deshalb nicht mitbestreiten können.

Barcelona wird bei der Tour zwei Partien gegen den italienischen Erstligisten SSC Neapel bestreiten, am 7. August in Miami und am 10. August in Ann Arbor im Bundesstaat Michigan. Wann Messi wieder zur Verfügung steht, hänge davon ab, wie er sich von der Verletzung erhole, hieß es.

Zuvor war der Torjäger wegen seiner Korruptionsvorwürfe gegen die südamerikanische Konföderation (CONMEBOL) für drei Monate für alle Spiele des argentinischen Nationalteams gesperrt worden. Damit verpasst er in jedem Fall auch das Länderspiel gegen Deutschland am 9. Oktober in Dortmund. Zudem hatte der Verband Messi zu einer Geldstrafe von 50.000 US-Dollar (45.000 Euro) verurteilt.