Wurde in Italien zum Spieler des Monats September gewählt: Franck Ribéry von AC Florenz.

Ribéry Spieler des Monats September in Serie A

Florenz. Der in dieser Saison vom FC Bayern zum italienischen Erstligisten AC Florenz gewechselte Franck Ribéry ist von der Serie A zum besten Spieler des Monats September gewählt worden.

"Ribéry hat uns zu diesem Saisonauftakt das Allerbeste seines Repertoires gezeigt", teilte die Liga mit. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren unter anderen die hohe Zahl gewonnener Zweikämpfe, seine Passgenauigkeit und seine Beschleunigung. Die Auszeichnung war vor dieser Saison neu eingeführt worden, die beiden Spieltage im August wurden für den September mitberücksichtigt.

Der Wechsel des Mittelfeldstars nach Italien war am 21. August verkündet worden. Der 36-Jährige hatte in seinen zwölf Bayern-Jahren unter anderem 2013 das Triple gewonnen. Der Franzose soll dem italienischen Traditionsverein, der in der vergangenen Saison nur Tabellen-16. geworden war, einen Schub verleihen. Nach dem 6. Spieltag steht Florenz mit acht Punkten auf dem zehnten Platz.