Weltmeister-Torhüter Lloris offenbar schwer verletzt

London. Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur muss wohl längere Zeit auf Stammkeeper Hugo Lloris verzichten. Der französische Fußball-Weltmeister verletzte sich im Premier-League-Spiel bei Brighton & Hove Albion offenbar schwer am linken Arm.

Der 32-Jährige verschätzte sich in der 3. Minute bei einer eher harmlosen Flanke und ermöglichte so das 1:0 durch Neal Maupay. Lloris fiel nach dem verunglückten Abwehrversuch auf seinen Arm, wobei offenbar der Ellenbogen wegknickte. Lloris schrie vor Schmerzen auf, seine zu ihm geeilten Kollegen drehten sich schockiert weg. Nach einer minutenlangen Behandlung wurde er unter dem Applaus der Zuschauer auf einer Trage aus dem Stadion getragen. Schon da erhielt Lloris von den Sanitätern per Maske ein leichtes Schmerzmittel. Laut Nachrichtenagentur AP soll er danach in der Kabine Morphium verabreicht bekommen haben. Am Ende verlor Tottenham mit 0:3 (0:2).

Damit würde Lloris, der zuletzt in der Königsklasse gegen den FC Bayern München sieben Gegentore (7:2) kassiert hatte, auch für die beiden EM-Qualifikationsspiele der Equipe Tricolore gegen Island (11. Oktober) und die Türkei (14. Oktober) ausfallen. Je nach Schwere seiner Verletzung könnte sogar die EM-Teilnahme von Frankreichs Kapitän in Gefahr sein.