Pokal-Aus: Klopp kassiert nächste Niederlage mit Liverpool

London. Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die zweite Niederlage nacheinander kassiert und die Hoffnungen auf ein Triple begraben müssen.

Der unangefochtene Spitzenreiter der Premier League verlor beim FC Chelsea mit 0:2 (0:1). Damit schieden die Reds im Achtelfinale des FA-Cups aus. In der englischen Fußball-Meisterschaft hatte Liverpool am vergangenen Samstag mit 0:3 beim FC Watford verloren, zudem in der Champions League zuletzt das Hinspiel im Achtelfinale bei Atlético Madrid mit 0:1. Die Tore an der Stamford Bridge in London erzielten Willian in der 13. Minute und Ross Barkley (64.).