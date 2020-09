Leeds United und Trainer Bielsa verlängern Vertrag

Leeds. Einen Tag vor dem Start der neuen Fußball-Saison in England hat Trainer Marcelo Bielsa seinen Vertrag bei Leeds United um ein weiteres Jahr verlängert.

Wie der Premier-League-Aufsteiger verkündete, unterschrieb der argentinische Coach bis zum Sommer 2021 an der Elland Road. Der alte Vertrag des 65-Jährigen war mit dem Ende der vergangenen Saison ausgelaufen.

Bielsa, dessen Spitzname "El Loco" ("Der Verrückte") lautet, hatte den Job im August 2018 übernommen. 2019 hatte er den Aufstieg mit dem Team nur knapp verpasst. In diesem Sommer gelang Leeds United als Zweitliga-Meister mit zehn Punkten Vorsprung die Rückkehr in die Premier League, aus der der Club vor 16 Jahren abgestiegen war. Zum Auftakt der neuen Saison spielen die Whites am Samstag in Anfield beim Meister FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.

