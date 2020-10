Torwart ter Stegen will zum Clásico wieder fit sein

Madrid. Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen will nach seiner Knieoperation bis zum Clásico seines FC Barcelona gegen Real Madrid am 24. Oktober wieder einsatzbereit sein, berichtete die Sportzeitung "Mundo Deportivo".

Der frühere Mönchengladbacher erholt sich zur Zeit von einer Operation am rechten Knie, der er sich am 18. August unterzogen hatte. Mit ter Stegens Rückkehr ins Tor der Katalanen war eigentlich erst Anfang November gerechnet worden. So lange wird er vom Brasilianer Neto ersetzt. Ob Trainer Ronald Koeman den 28-Jährigen tatsächlich schon in einem derart anspruchsvollen Spiel wie gegen den Erzrivalen Real Madrid wieder einsetzen würde, ist unklar. Zudem habe Neto bisher auch sehr gute Leistungen gezeigt, schrieb die Zeitung weiter.

© dpa-infocom, dpa:201012-99-916476/2