Manchester City wochenlang ohne De Bruyne

Manchester City muss vier bis sechs Wochen auf Stammspieler Kevin De Bruyne verzichten. Der belgische Fußball-Nationalspieler habe sich im Ligaspiel gegen Aston Villa (2:0) eine schwere Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen, teilte Trainer Pep Guardiola mit.

"Das ist ein herber Schlag für uns", sagte der Spanier. "Unglücklicherweise für ihn und für uns wird er für einen wichtigen Teil der Saison ausfallen." Der 29-Jährige fehlt dem englischen Premier-League-Club damit nicht nur in der Viertrunden-Partie des FA Cups gegen den Viertligisten Cheltenham Town. Auch das Liga-Topduell am 7. Februar gegen Meister FC Liverpool wird der frühere Bundesliga-Profi wohl verpassen. Zudem könnte es für das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach am 24. Februar unter Umständen nicht reichen.

De Bruyne hat in seinen bisher 23 Pflichtspielen in dieser Saison drei Tore erzielt und 15 Vorlagen gegeben.

