Torloses Chelsea-Debüt für Tuchel

In seinem ersten Spiel als Chelsea-Coach kam Thomas Tuchel zu einem 0:0 gegen die Wolverhampton Wanderers.

London. Trainer Thomas Tuchel hat bei seinem Debüt mit dem FC Chelsea einen Heimerfolg verpasst. Die Blues kamen zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers nicht über ein torloses Remis hinaus.

Während die deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf standen, kam Stürmer Timo Werner bei Tuchels Einstand gar nicht zum Einsatz. In der Sturmspitze erhielt der Franzose Olivier Giroud den Vorzug vor dem Ex-Leipziger.

Chelsea hatte mehr Ballbesitz und bestimmte an der heimischen Stamford Bridge das Geschehen. Allerdings machten es die Gäste den Londonern schwer, gefährlich vor das Tor zu kommen. Den Wolves gelangen gelegentlich gefährliche Konter. Bei den Blues brachten auch die einwechselten Angreifer Christian Pulisic, mit dem Tuchel schon bei Borussia Dortmund gearbeitet hatte, und Tammy Abraham nicht den gewünschten Torerfolg.

In der Tabelle bleibt Chelsea durch das 0:0 auf dem neunten Platz. Als nächster Gegner kommt am Sonntag der FC Burnley an die Stamford Bridge. Ein paar Tage später ist Thomas Tuchel mit den Blues zum London-Derby bei José Mourinhos Tottenham Hotspur zu Gast.

