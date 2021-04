Sieg gegen Huesca: Atlético weiter drei Punkte vor Real

Atlético Madrid setzte sich in der Primera División gegen SD Huesca durch.

Madrid. Atlético Madrid hat vor dem Endspurt um die spanische Fußball-Meisterschaft seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Real Madrid behauptet.

Einen Tag nach dem 3:0 des Titelverteidigers in Cadiz gewann die Mannschaft von Trainer Diego Simeone mit 2:0 (1:0) gegen SD Huesca. Die Tore für den zehnmaligen Meister gegen den Abstiegskandidaten erzielten am Donnerstagabend Angel Correa (39. Minute) und Yannick Carrasco (80.). Beide hatten auch schon am vorigen Sonntag beim 5:0 gegen SD Eibar getroffen.

Atlético führt nach 32 Spielen mit 73 Punkten vor dem Lokalrivalen Real (70). Mit einem Sieg gegen Getafe könnte der FC Barcelona (65) am späten Abend am drittplatzierten FC Sevilla (67) vorbeiziehen.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-315825/2