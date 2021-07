Ehrendivision Götze will in Eindhoven bleiben und Königsklasse spielen

Berlin. 2014-Weltmeister Mario Götze will bei der PSV Eindhoven bleiben und mit dem niederländischen Fußball-Erstligisten die Qualifikation für die Königsklasse schaffen.

"Ich denke nicht daran, zu gehen. Wir haben eine große Chance, die Champions League zu erreichen, als Team zu wachsen und vielleicht ein paar Titel zu gewinnen", sagte der frühere deutsche Nationalspieler im Interview mit dem TV-Sender ESPN NL.

Eindhoven mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt spielt gegen Galatasaray Istanbul am 21. und 28. Juli um die Qualifikation für die Champions League. Das Wichtigste sei nun, "die kommenden Duelle zu gewinnen", sagte der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler. "Natürlich habe ich schon oft Champions League gespielt. Das will ich wieder, das ist mein Ziel", sagte Götze.

Der frühere Profi von Borussia Dortmund und des FC Bayern München war im vergangenen Oktober ablösefrei zur PSV gewechselt, wo er in 25 Spielen sechs Tore erzielte und sieben Vorlagen gab. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2022. Unter Schmidt fand er nach schwachen Jahren wieder zu alter Stärke. "Ich habe in einer neuen Liga gespielt, ich habe vom Trainer eine neue Taktik gelernt. Alles in allem war es sehr gut für mich", sagte Götze, der mit seinem Siegtor Deutschland 2014 zum WM-Titel geschossen hatte.

