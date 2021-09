Paris Saint-Germain festigt Tabellenführung

Paris. Ohne den geschonten Lionel Messi hat Paris Saint-Germain die Tabellenführung in Frankreichs Fußball-Liga gefestigt. Der Champions-League-Gruppengegner von RB Leipzig fertigte Clermont Foot mit 4:0 (2:0) ab. Damit gelang PSG der fünfte Sieg im fünften Saisonspiel.

Messi verfolgte die Partie entspannt von der Tribüne, nachdem er zuletzt in der WM-Qualifikation mit Argentinien im Einsatz gewesen und zu Südamerikas Rekord-Torschützen aufgestiegen war.

Die Tore für die Gastgeber erzielten zweimal Ander Herrera (20./31. Minute), der starke Kylian Mbappé (55.) und Idrissa Gueye (65.). In Abwesenheit von Superstar Messi durfte Ex-Weltmeister Julian Draxler in der Offensive von Beginn an auflaufen und bereitete Mbappés Treffer mit einem tollen Pass vor. In der Schlussphase konnten die Pariser bereits Kräfte für das Auftaktspiel in der Champions League in Brügge am Mittwoch sparen.

© dpa-infocom, dpa:210911-99-180428/2