Berichte: Mehr Zuschauer als erlaubt in Argentinien

Buenos Aires. Bei der Rückkehr von Zuschauern im argentinischen Profifußball ist es Medienberichten zufolge zu einer Überschreitung der zulässigen Kapazitätsgrenze gekommen.

Mindestens 36.000 Zuschauer sahen demnach im Estadio Monumental in Buenos Aires die Partie zwischen River Plate und Boca Juniors (2:1). Dies sollen mehrere tausend Fans mehr gewesen sein, als es bei einer Auslastung von 50 Prozent erlaubt gewesen wäre.

Auch in der brasilianischen Meisterschaft durfte am Wochenende nach 22 Monaten wieder Publikum in die Stadien. Beim 3:0 von Flamengo Rio de Janeiro gegen Athletico Paranaense am Sonntag etwa waren rund 7000 Zuschauer im Maracanã-Stadion in Rio.

Die Vereine waren mit dem brasilianischen Fußballverband CBF übereingekommen, dass nur Fans ins Stadion dürfen, wenn sie die Erlaubnis des Bundesstaates oder der Stadtverwaltung dafür haben. So fanden die Spiele in São Paulo und Bahia ohne Zuschauer statt oder wurden verlegt.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-479397/2