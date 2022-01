Bericht: Aston Villa will Philippe Coutinho verpflichten

Birmingham. Der englische Premier-League-Verein Aston Villa arbeitet laut Medienberichten mit Hochdruck an einer Verpflichtung des brasilianischen Fußball-Nationalspielers Philippe Coutinho vom FC Barcelona.

Nach BBC-Informationen will Barça den 29-Jährigen, der sich im Camp Nou nie durchsetzen konnte und in der Rückrunde der Saison 2019/20 an den FC Bayern München verliehen worden war, unbedingt von seiner Gehaltsliste streichen. Coutinhos Abschied bei den Katalanen gilt demnach als sicher.

Laut dem Lokalnachrichtenportal "BirminghamLive" könnte der Wechsel sogar noch in dieser Woche vonstattengehen. Neben Aston Villa sollen auch der FC Arsenal, der FC Everton, Newcastle United und Tottenham Hotspur an dem einstigen Liverpool-Star interessiert sein. Der Club aus Birmingham galt aber am Donnerstag als Topkandidat. Villa-Coach Steven Gerrard spielte beim FC Liverpool zusammen mit Coutinho und soll große Stücke auf den Mittelfeldspieler halten.

Auf der Pressekonferenz vor dem FA-Cup-Spiel bei Manchester United am Montag äußerte sich Gerrard am Donnerstag zurückhaltend zum Thema Coutinho. "Ich weiß die Spekulationen zu schätzen und respektiere das", sagte der Coach mit einem Grinsen, "wir befinden uns in einem Zeitraum, in dem viele Namen kursieren. Aber leider werdet ihr von mir keine Kommentare zu irgendwelchen Spekulationen hören."

© dpa-infocom, dpa:220106-99-614815/2